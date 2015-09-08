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10 MART 2018, CUMARTESİ
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şiddet HABERLERİ
Düğmeye basıldı! Bunu yapan memur olamayacak
Sağlık personeline şiddet uygulayanlar yandı
Şiddet mağduru kadın hayata çocuklarıyla tutunuyor
Sosyal medyadan şiddet çığlığına tutuklama
‘Şiddet olaylarını en sert şekilde kınıyorum’
Konya’da kocasını öldüren kadına 24 yıl hapis istemi
‘Anadır’ diyoruz analarını ağlatıyoruz
125 kadın kimlik değiştirdi
”Toplum ve aile yapısı bozuluyor”
Jandarmadan kadına şiddet toplantısı