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11 MART 2018, PAZAR
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Sıcak Hava HABERLERİ
Konya’da hava sıcaklıkları artacak!
Sıcak hava enfeksiyonları tetikliyor
“Sıcaklarda aşırı soğuk su içmek kalp spazmını tetikleyebilir”
Uzmanlar uyardı… En fazla sıcaklık Türkiye’de olacak
Uzmanlar uyardı! Sıcak havaya dikkat
Meteoroloji’den kritik uyarı!
Konya’da sıcak hava seraya yaradı
Aşırı sıcaklara dikkat
Oy kullanıp denize koştular