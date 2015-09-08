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9 MART 2018, CUMA
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sgk HABERLERİ
Özel hastanelerin SGK vurgunu Sayıştay raporunda
SGK’nın az bilinen ödemeleri
SGK’ya başvuran o parayı geri alacak
SGK açıkladı! O süre 7 Mart’a kadar uzatıldı
SGK erken emeklilik müjdesi! Öne çekilecek
Emekli olamayana SGK’dan prim iade
Özel hastanelerde skandal iddia! SGK’dan para almak için…
SGK açıkladı! O günler emekliliğe sayılmaz
SGK’ya mesleğini bildirmeyene ceza geliyor
SGK’da yeni dönem başladı!
Dikkat! SGK’dan paranızı almayı unutmayın
Yapılandırma borç taksitleri ödeme süresi uzatıldı
Yapılandırmalarda peşin ödeme süresi uzatıldı
Eğitim yardımı bugün ödeniyor
Emekli olamayana SGK’dan toplu para
Dikkat! 531 lirayı almayı unutmayın!
Bunu yapan yandı! Cezası çok ağır
SGK, geçici işsizlik ödemeleri artık PTT aracılığı ile ödeyecek
SGK 400 denetmen yardımcısı alacak
SGK, SMA hastalarının ilaçlarını ödeyecek
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