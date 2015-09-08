Seydişehir Belediyesi HABERLERİ
- Seydişehir Belediyesinden, sokak köpeklerine mobil kısırlaştırma
- Seydişehir Belediyesi metruk binaların yıkımına devam ediyor
- Mimari ve Estetik Kurulu’ndan Başkan Tutal’a ziyaret
- Seydişehir Belediyesi kuşlar için doğaya yem bıraktı
- Seydişehir’de her gün 500 kişiye iftar
- Seldişehir’de yaşamış İslam Alimleri için kitapçık hazırlandı
- Seydişehir Belediyesi ölçü ve tartı aletlerini denetliyor
- Konya’da tarıma dayalı çalışmalar hız kazandı
- Seydişehir’in Caddelerinde Modernizasyon Devam Ediyor
- Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi Hayata Geçiyor