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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal HABERLERİ
Başkan Tutal pazar esnafı ile buluştu
Seydişehir’de kanalizasyon çalışmaları sürüyor
Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, muhtarlarla bir araya geldi
Seksenler Dizisi Oyuncuları Seydişehir’de Sahne Aldı
Seydişehir Belediyes’nden Mobil Ödeme Hizmeti
Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, şampiyon sporcularla bir araya geldi