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9 MART 2018, CUMA
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Sevgililer Günü HABERLERİ
Başkan Hançerli 14 Şubat’ta 10 nikah kıydı
Bakan’dan Sevgililer Günü uyarısı!
Google’dan Sevgililer Günü’ne özel doodle
14 Şubat Sevgililer Günü-En güzel Sevgililer Günü mesajı
14 Şubat Sevgililer Günü’nde ne hediye alınır-Sevgililer Günü tavsiyeleri
Konya’da yaşlı çifte anlamlı ziyaret
Bin 760 metrede Sevgililer Günü sürprizi
“Onlar yanımdaysa bana her gün Sevgililer Günü”
Sevgililer Günü Nedir? Sevgililer Günü Nedir Doodle Oldu
Nadide 10 gün sonra evine döndü
Haluk Levent Karşıyaka’da sahne aldı
Sevgililer Gününde ‘mumlu’ rekor denemesi
Sürpriz evlilik teklifi
ABD’de Sevgililer Günü
Sevgililer Günü’nde nikah yoğunluğu
Günler bahane tüketim şahane
Sevgililer Günü’nde en estetik hediye
İzel, Sevgililer Günü’nde sahne alacak