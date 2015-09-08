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9 MART 2018, CUMA
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sergen yalçın HABERLERİ
Sergen Yalçın Konyaspor’da
Konyaspor’da Sergen Yalçın dönemi
Eskişehirspor’da Sergen Yalçın sesleri
Sergen Yalçın’ın Sivasspor macerası 306 gün sürdü
Süper Lig’de ayrılık!
Burhan Eşer’den, Sergen Yalçın’a övgü
Sergen Yalçın’dan hakeme sert tepki
Sergen Yalçın PFDK’ya sevk edildi
Yalçın: ‘Bu şekilde Türkiye’de futbol ilerlemez.’
Ahmet Dursun’un babası vefat etti
Konya’yı iyi analiz ettik
Sivasspor’da Kardemir Karabükspor mesaisi başladı
Teknik adamların yarısı değişti
Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Sivas’ta Sergen fırtınası
Sergen Yalçın, Sivasspor’da
Sergen’den Caner’e şok sözler