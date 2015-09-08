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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Şemdinli HABERLERİ
Şemdinli’de 15 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Şemdinli’de çatışma: 8 şehit
Uzman çavuşun telefonu mermiyi durdurdu!
Hakkari’de teröristler işçilere saldırdı
PKK’nın telsiz konuşmalarında şok itiraflar
Şemdinli şehitlerine veda
Şemdinli’de çatışma: 1 şehit
Şemdinli’de askeri üs bölgesine saldırı: 2 şehit, 6 yaralı
Şemdinli’de 17 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari’de bazı alanlar “özel güvenlik bölgesi” ilan edildi
Şemdinli’de tank kazası: 1 şehit
Şemdinli’de 280 kaçak yakalandı
Hakkari’de bazı alanlar “özel güvenlik bölgesi” ilan edildi
DBP Şemdinli ilçe binasında arama yapıldı
Askeri konvoya saldırı: 1 şehit
Hakkari’de patlama: Ağır yaralılar var!
Vatandaşlar PKK’yı taş ve sopayla kovaladı
Şemdinli’de terör saldırısı: 2 şehit
Şemdinli Emniyet Müdürlüğüne saldırı
Şemdinli’de 8 terörist öldürüldü
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