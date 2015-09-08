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9 MART 2018, CUMA
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Selçuklu Kongre Merkezi HABERLERİ
Selçuklu Kongre Merkezi Konya’nın tanıtımına fayda sağlıyor
Selçuklu Kongre Merkezi Konya’ya değer katıyor
SOBE ve Selçuklu Kongre Merkezi tam not alıyor
KTO’dan SOBE ve Selçuklu Kongre Merkezi’ne tam not
Mimarlardan Selçuklu Kongre Merkezine tam not
Anadolu’nun en büyük kongre merkezi Konya’da