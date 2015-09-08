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10 MART 2018, CUMARTESİ
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selçuk tıp HABERLERİ
Konya’nın iki ilkokulu Selçuk Tıp’ta çocukların yüzünü güldürdü
Grip yüzünden kalbi sığır kalbi kadar büyüdü
Böbrek ameliyatını “cep”ten görüntüleyerek yapıyor
Ölümü göze alıp hamile kaldı, doğumla birlikte kalp ameliyatı oldu
İntörn temsilcileri Selçuk Tıp’ta buluştu
Selçuk Tıp bölgenin sağlık üssü oldu
Selçuk Tıp’ta yangın tatbikatı
Selçuk Tıp Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı
Minik Yılmaz “30 dakikalık” mola sonrası yaşama tutundu
24 gün sonra annesine kavuştu
Selçuk Tıp’ta destek masası gönüllüleri projesi hayata geçti
Hazır Gıdalar Obeziteye Neden Oluyor
Konya’da umut arayacaklar
Selçuk Tıp’ta 180 kg verdi
Acil servislerde gereksiz yoğunluk
Ölümü beklerken hayata tutundu
Selçuk Tıp Engellileri Unutmadı
Selçuk Tıp’ta büyük operasyon
Selçuk Tıp ikinci oldu
Selçuk Tıp, Türk Halk Müziği konseri verdi
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