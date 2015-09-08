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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Şehit aileleri HABERLERİ
“Şehit anaları kadar fedakar insan bulmak mümkün değil”
14 Şubat gelirini Şehit Aileleri Derneğine bağışladı
Görmez’den şehit ailelerine hac müjdesi
Kahramanlar ölümsüzdür
Şehit ailelerine yardım maçında 50 milyon TL toplandı!
Ata Demirer gösteri gelirini şehit ailelerine bağışlayacak
Süper Kupa finalinin tüm geliri, şehit ailelerine verilecek!
RİBAT’dan şehit yakınlarına ziyaret
Tahir Akyürek şehit aileleri ile buluştu
Başbakan Davutoğlu şehit ailelerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine taziye
Erdoğan’dan şehit ailelerine taziye
Başkan Tutal, Şehit Ailelerini ve Gaziler İle İftar Yemeğinde Buluştu
Şehit aileleri arabaşı gecesinde bir araya geldi