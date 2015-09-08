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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Şanlıurfa HABERLERİ
Konyalı şehidimiz için tören
Şanlıurfa’da 3 DEAŞ’lı ve 14 PKK’lı yakalandı
Otomobil devrildi: 6 asker yaralı!
4 yaşındaki çocuk, otomobilde havasızlıktan öldü!
Şanlıurfa’da 3 çocuk dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
Teröristlerden geriye iz bırakılmadı!
Tarım İşçileri Elektrikli Süpürge ve Fıçıdan Klima Yaptı
Çocuğa işkence olayının şüphelileri yakalandı
Şanlıurfa’da 28 saat süren rehine krizi sona erdi
Uzman çavuşun oğlu dehşet saçtı: 3 şehit, 3 yaralı
Cansız mankenin üstündeki eşofmanı çaldılar
Şanlıurfa’da 2 canlı bomba yakalandı
Şanlıurfa’da aile kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Kafese konulan çocuğun dramı yürek burktu
Nöbet tutan askeri ağlatan sürpriz
3 yaşındaki çocuğa taciz iddiası
Öğrenci servisi devrildi: 31 yaralı
Şanlıurfa’ya İstiklal Madalyası
Pusula bulundu, canlı bombaya ulaşıldı
13 yıl sonra bir ilk yaşanacak
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