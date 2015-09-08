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10 MART 2018, CUMARTESİ
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sahte para HABERLERİ
Karaman-Konya karayolunda sahte para operasyonu
Konya’da sahte para operasyonu
Kurban Bayramı öncesi ‘sahte para’ alarmı
Emniyetten sahte para ve hırsızlık uyarısı
Alışverişte aynı seri numaralı sahte parayı verince yakalandı
Beyşehir’de jandarmadan sahte para uyarısı
Konya’da piyasaya sahte para süren şahıslar tutuklandı
Konya’da sahte para operasyonu
Konya’da sahte para operasyonu
Konya’da sahte para operasyonu
Bayram öncesi sahte paralara dikkat
Yeşilçam oyuncusu suçüstü yakalandı
Yozgat’ta hırsızlık iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla tutuklandı
Kocaeli merkezli 9 ilde sahtecilik operasyonu
Tuvalette 36 bin lira sahte para bulundu
Kars’ta sahte para operasyonu
Siirt’te sahte para ele geçirildi
Aksaray’da sahte para operasyonu
AVM otoparkında 11 milyon dolar sahte dolar
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