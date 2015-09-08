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10 MART 2018, CUMARTESİ
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rusya HABERLERİ
Eksi 10 derecede sokakta yaşıyorlar
Türkiye’den Rusya’ya sert tepki!
Rusya’dan Türklere vize serbestisi müjdesi: Olumlu bakıyoruz
Suriye’de Rus savaş uçağı düştü!
Rusya’da 7,8 büyüklüğünde deprem!
Rusya Türkiye’den tarım ürünü yasağını kaldırdı
Putin:Türkiye ile ilişkiler düzeltildi
Aleksey Meşkov’dan vize açıklaması
Rusya’dan önemli Türkiye açıklaması
Rusya’dan saldırıya ilk tepkiler
ABD’den Rusya ve İran’a kritik çağrı!
Rusya’da metro istasyonunda patlama
Rusya’da 7.0 büyüklüğünde deprem
ABD’den Rusya’ya tepki: Hemen serbest bırakın
Vize de pasaport da yok! Her an başlayabilir…
İnternetten canlı yayın yaparken öldü!
Türkiye ve Rusya’nın sanayi işbirliğini artıracak protokol imzalandı
Türkiye’den Rusya’ya buğday hamlesi
Rusya’dan Esed’e: Saldırıları durdur
Rusya: ‘PKK ile YPG terör listemizde yok’
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