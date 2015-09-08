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10 MART 2018, CUMARTESİ
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roket HABERLERİ
Üniversitelilerden müthiş icat! Roketle imha
Kilis ve Reyhanlı’ya 6 roket atıldı!
Kilis’te Boş Araziye Roket Düştü
Üniversite öğrencileri bin liraya “roket” yaptı
PKK’dan roketatarlı saldırı: 1 şehit
Kilis’e yine roket mermisi düştü!
Kilis’e roket yağıyor…
SpaceX firmasının Falcon 9 roketi havada infilak etti
Havan ve antitank roketi bulundu
Suriye’den atılan rokete karşılık verildi