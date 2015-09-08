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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Kiracılar bu habere dikkat!
PTT’den sahte PTT Messenger uyarısı!
Başbakan duyurdu: Tek kart olacak, Türkiye’nin her yerinde geçecek
Memurlara özel indirim kartı geliyor!
PTT’ye bin 750 personel alımında süreç başladı
Konya’da PTT görevlisi kadına saldırdılar!
PTT’ye 5 bin yeni personel alınacak
Konya’da PTT çalışma saatleri değişti
PTT, idari tatil günlerinde de hizmet verecek
Hacı adaylarına PTT’den kargo kolaylığı
PTT, sözleşmeli 2500 personel alacak
SGK, geçici işsizlik ödemeleri artık PTT aracılığı ile ödeyecek
İki dev kurumda FETÖ Operasyonu
PTT 5 bin kişiyi işe alacak
16 bin çocuğun kargosu ücretsiz gönderilecek
PTT’den “sahte işe alınma yazıları”na karşı uyarı
“PTT’ye 5 bin yeni çalışan alınacak”
PTT’de devrim gibi yenilik
PTT’nin çalışan sayısı 5 yılda 100 bine çıkacak
PTT’den flaş “sahte HGS” uyarısı
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