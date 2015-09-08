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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Pompalı tüfek HABERLERİ
Konya’da hamile eşini vuran kişi adliyeye sevk edildi
Konya’da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı
Pompalı tüfekle eğlencenin ortasına daldılar
Elinde pompalı tüfekle para saçtı!
PTT şubesinde pompalı tüfekle soygun
Adalet Bakanlığı binasına pompalı tüfekle ateş!
Maltepe’de pompalı tüfekli kiracı kavgası: 2 yaralı
Çocukların kavgasında pompalı tüfek dehşeti: 1 ölü
Okul bahçesinde iki öğrenci silahla yaralandı
Siirt’te silahlı saldırı
Kızını rahatsız eden genci pompalı tüfekle öldürdü
Pompalı tüfekle iki kişiyi rehin aldı
Konya’da silahlı kavga: 1 yaralı
Aile kavgası kanlı bitti: 3 ölü