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9 MART 2018, CUMA
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JÖH ve PÖH’ler Afrin görevinde
Kahramanlar ant içti! Şimdi onlar düşünsün
JÖH ve PÖH TSK emrinde
JÖH ve PÖH’ler Suriye’ye gidiyor
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı | POMEM sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Muhafız Alayı, PÖH’e devredildi
Bolu’da sıcak çatışma: Terörist öldürüldü
Teröristleri öldürdüler: Yüksekova sokaklarını inlettiler
Cizre’de çatışma: 2 şehit