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10 MART 2018, CUMARTESİ
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plaka HABERLERİ
Konya’da plakasını tıraş köpüğüyle kapatan tır şoförü cezadan kaçamadı
Plaka ve Ruhsatta yeni dönem başlıyor
Arabasında bulunan da iade ediyor… Kimse bu plakaları istemiyor!
Muayeneye gideceklere ‘plaka’ uyarısı
Elektrikli bisikletlerde ehliyet ve plaka zorunluluğu
Araç plakalarında yeni dönem başlıyor
Standartlara uymayan plakalar muayeneden geçemeyecek
Sürücülere ‘plakaları yenileyin’ uyarısı
Standart dışı plakalara ceza yağdı
Araç sahipleri dikkat! O plakalar muayeneden geçemeyecek
Plaka kullanımında yeni dönem
Plakalar artık darphane mühürlü olacak
Plakada Darphane dönemi! 7 ilde başlıyor
Konya Valiliği’nden plaka uyarısı
Standart dışı plakalara sıkı denetim
Sahte plakaya ağır ceza
İstanbul’da plakalar değişecek
Bakandan plaka uyarısı
Plakası çalınan araca yeni plaka verilecek
PKK eylemlerde kullanmak için plaka çalmaya başladı