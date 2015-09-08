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9 MART 2018, CUMA
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PKK HABERLERİ
PKK’nın 30 yıllık planı çöktü
PKK’nın en güvendiği kale 5 saatte yıkıldı!
Bir haftada 31 terörist etkisiz hale getirildi
PKK’nın korkulu rüyası! Onlar da gidiyor
PKK’nın Suriye’deki ‘kara kutusu’ öldürüldü
PKK’dan DEAŞ taktiği! Kendini patlattı
PKK’nın kalleş yalanı boşa çıktı!
PKK’nın sözde komutanı Bursa’da yakalandı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK’ya çok ağır darbe
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Taşerona FETÖ-PKK kriteri
PKK’nın kış yapılanmasına ağır darbe
PKK’nın ‘reklam yüzü’ etkisiz hale getirildi
Hain tuzak… Kalemtıraşlar PKK sığınağından çıktı
Konya’da PKK/KCK operasyonu
PKK terör örgütünün bir daha belini doğrultmasına imkan yok
Şanlıurfa’da 3 DEAŞ’lı ve 14 PKK’lı yakalandı
PKK’ya sonbaharda ağır darbe
PKK’nın bomba yüklü ‘drone’u düşürüldü
Terör örgütü sığınağında Kürtçe İncil bulundu
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