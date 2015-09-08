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10 MART 2018, CUMARTESİ
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personel alımı HABERLERİ
Memur olmak isteyenler dikkat! O kurum personel alacak
TMSF’den personel alım ilanı
Bakanlık açıkladı! 16 bin kişi alınacak
Büyük müjde…13 bin 500 kişi işe alınacak!
PTT’ye bin 750 personel alımında süreç başladı
Bakanlık harekete geçti! 36 bin eleman alınacak
Dışişleri Bakanlığına sözleşmeli personel alınacak.
THY 7 bin kişiyi işe alacak!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına personel alınacak
Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD personel alacak
140 bin eleman aranıyor
219 bin personel aranıyor
Adalet Bakanlığı 3 bin 611 personel alacak
Adalet Bakanlığı 2 bin 500 personel alacak
‘TCDD 773 kişi alacak’
Kamuya 2018’de 100 bin personel alınacak
PTT’ye 5 bin yeni personel alınacak
Kamuya 28 bine yakın personel alımı yapılıyor
Kamu ve özel sektör için 137 bin personel aranıyor
24 bin 600 asker aranıyor
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