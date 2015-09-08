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9 MART 2018, CUMA
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patlama HABERLERİ
Diyarbakır’da patlama! Yaralılar var
Konya’daki patlama sesinin nedeni belli oldu!
Bursa’da fabrikada patlama!
Denizli’deki fabrikada doğalgaz sızıntısı
Mersin’de polis servisine bombalı saldırı!
TÜPRAŞ’ta patlama: Ölü ve yaralılar var!
Londra metrosunda patlama!
Ukrayna’da patlama! Ölü ve yaralılar var
Manchester Arena’da patlama: 19 ölü 50 yaralı
Askeri araca bombalı saldırı
Diyarbakır’daki patlamanın nedeni belli oldu
Diyarbakır’da şiddetli patlama sesi
Rusya’da metro istasyonunda patlama
Çin’de termik santralde patlama!
Paris’teki IMF ofisinde patlama!
Diyarbakır- Mardin karayolunda patlama!
Gaziantep Sanayi Sitesinde büyük patlama
Patlama sonrası polis bu şüphelinin peşinde!
İzmir’de adliye yakınında patlama!
“Neden İzmir’de patlama olmuyor” paylaşımı yargıda
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