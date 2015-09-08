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9 MART 2018, CUMA
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Patates HABERLERİ
Tescilli 4 yerli patates ihaleyle satışta
Patatesten çöp poşeti ürettiler
“Milli patates” geliyor
Cipslik patates üreticilerinden mağduriyetlerinin giderilmesine teşekkür
Patatesi teninize sürerseniz…
Konya ikinci sırada
Patatesin fiyatı 35 kuruşa düştü
Patatesin fiyatı yarı yarıya düştü, üretici isyanda!
“Patatesteki yüksek fiyat üretime yansıyacak”
Patates üreticiyi zor duruma sokuyor
Patatesin kilosu muzla yarışıyor
Patateste ikinciyiz