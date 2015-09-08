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10 MART 2018, CUMARTESİ
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özel harekat polisi HABERLERİ
1100 Özel Harekat Polisi Afrin’e gidiyor
Konya’da Özel Harekat polisleriyle FETÖ operasyonu
Polis Özel Harekat (PÖH) başvuru sonuçları açıklandı!
Başvurular başladı site çöktü! 2 günde büyük talep
Özel Harekat Polis alımı başvuru şartları nelerdir?
10 bin özel harekat polisi alınacak
Özel Harekat polisliği için başvurular ertelendi
10 bin kişi alınacaktı! Başvurular ertelendi
10 bin özel harekat polisi için başvuru tarihi belli oldu
Özel harekatçının hayatını cep telefonu kurtardı
Duyuru yapıldı, 4 bin özel harekatçı alınacak
5 bin yeni Özel Harekâtçı yetiştirilecek
Şehit sayısı 3’e çıktı