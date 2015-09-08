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10 MART 2018, CUMARTESİ
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özel harekat HABERLERİ
Konya’dan özel harekat polisleri Afrin’e uğurlandı
Konya’ya Özel Harekat Müdürlüğü kurulacak
Özel Harekat alımında flaş değişiklik
Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldı!
Özel Harekat Dairesi Başkanlığının adı değişti
Konya’da Özel Harekat Destekli Trafik Uygulaması
Onbinler bekliyordu! Sınav tarihi açıklandı
Özel Harekat için mülakat tarihi belli oldu
Özel Harekat’a yoğun talep
10 bin özel harekat polisi alınacak
İstanbul’a bin 800 özel harekat polis takviyesi yapıldı
Bolu’da sıcak çatışma: Terörist öldürüldü
Özel harekatçının hayatını cep telefonu kurtardı
Özel harekatçıların sayısı 40 bine çıkarılacak
Yaralı polis operasyonu terk etmedi!