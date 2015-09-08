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10 MART 2018, CUMARTESİ
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otopark HABERLERİ
Otopark yoksa ev de yok
‘AVM otoparkındaki kazada sigorta şirketlerinin tuzağına düşmeyin’
Konya’da bin araçlık otopark tamamlandı
Ev sahipleri dikkat! Bundan sonra zorunlu olacak
Seydişehir’de otopark çalışmaları başladı
Bakanlık açıkladı: Tüm binalarda zorunlu olacak
Konya’da otopark görevlisi vuruldu
Annesi tarafından arabada unutulan minik Ali, hayatını kaybetti
Otopark krizi çözülebilecek mi?