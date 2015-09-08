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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Oscar’ı kazananlar belli oldu!
Konya’da narkotik köpeği ‘Oscar’ bayram mesaisinde
Mahershala Ali En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan ilk Müslüman oldu
Oscar Çin’e transfer oldu
88. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
6 kez aday oldu, Diriliş’le ödülüne kavuştu
Oscar adayları belli oldu
Oscar ödülleri için geri sayım başladı
Yılmaz Erdoğan Türkiye’ye döndü