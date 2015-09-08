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10 MART 2018, CUMARTESİ
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operasyon HABERLERİ
Konya dahil 16 ilde FETÖ’ye operasyon
81 ilde düğmeye basıldı! Dev operasyon
Konya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 60’a yükseldi
1200 asker ve korucu ile dev operasyon!
Konya’da uyuşturucu operasyonu
Konya’da hırsızlık çetesine operasyon
27 ilde operasyon! 40 polise gözaltı kararı
Konya merkezli FETÖ’nün “mahrem imamları”na operasyon
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı
Konya’da terör operasyonu
Konya’da 6 milyon lira değerinde kobra zehri yakalandı
Konya’da uyuşturucu operasyonu : 20 gözaltı
Konya’da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu
Konya’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
Konya’da FETÖ/PDY operasyonu! 14 öğretmen gözaltına alındı
Konya’daki FETÖ operasyonunda 18 tutuklama
Konya’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli daha yakalandı
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Konya dahil 6 ilde 44 adrese uyuşturucu operasyonu
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