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10 MART 2018, CUMARTESİ
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Meclis’te flaş teklif! Öğrencilere ücretsiz ulaşım için kanun teklifi
Öğrenciler ve öğretmenler ders başı yapıyor
Konya MMO Başkanı Duransoy NEÜ’de öğrencilerle buluştu
YÖK’ten o öğrencilere müjde
Yunak’ta polislerle öğrenciler etkinlikle bir araya geldi
Çubuk Belediyesi “Çubuk Akademi”yi kurdu
Ulaş’ta ‘Sağlıklı Besleniyorum’ projesi