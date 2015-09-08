Nurgül Yeşilçay HABERLERİ
- Halit Ergenç-Bergüzar Korel çiftinin alacağı rakam belli oldu!
- Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay aynı filmde buluşuyor!
- Nurgül Yeşilçay Bakırköy Adliyesinde ifade verdi
- Nurgül Yeşilçay: Erkan Petekkaya bana mobbing uyguladı
- Erkan Petekkaya: ‘Yeşilçay’ın ayrılma sebebini anlatırsam yer yerinden oynar’
- Diziden ayrılınca ilk aşkına döndü
- Paramparça dizisine Nurgül Yeşilçay yerine iki yeni transfer!
- Nurgül Yeşilçay’ın yerine sürpriz isim!
- Nurgül Yeşilçay ile Erkan Petekkaya’nın sahneleri montajla birleştirilecek
- Nursel Köse’den Nurgül Yeşilçay sorusuna ilginç yanıt