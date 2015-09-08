YAZARLAR
İLETİŞİM
E-GAZETE
10 MART 2018, CUMARTESİ
facebook
twitter
google
GÜNCEL
KONYA
KARAMAN
EKONOMİ
POLİTİKA
DÜNYA
SPOR
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EĞİTİM
TRENDİO
MAGAZİN
YAŞAM
GALERİ
VİDEO
nikah HABERLERİ
Başkan Hançerli 14 Şubat’ta 10 nikah kıydı
14 Şubat Sevgililer Günü’nde Mutluluğa ‘Evet’ Dediler
Selçuklu’da evlendirme rekoru
Seydişehir’de geçen sene 424 nikah kıyıldı
Akşehir’de 2017 yılında 652 çiftin nikahı kıyıldı
Müftülüklere nikah yetkisi, çocuklara 3 isim sınırı
Müftülüğe nikah yetkisi veren madde kabul edildi
Nikahtan önce tercih formu! Müftü mü, memur mu?
Konya’da gölde nikah!
Hükümetten ‘müftülere nikah yetkisi’ açıklaması
Nikahta 07.07.2017 bereketi
Nikahta 06.06.2016 yoğunluğu
Erdoğan, Abdullah Gül’ü, Kızının Nikahına Bizzat Davet Etti
Meram’da 2015 yılında 2595 nikah kıyıldı
Başkan Toru Yılın Son Nikahlarını Kıydı
Konya’da cinayet