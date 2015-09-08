necmettin erbakan üniversitesi HABERLERİ
- Konya’da Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı için hazırlıklar tamamlandı
- “Vakıflar Kimliğimizi Ortaya Koyan En Önemli Unsurdur”
- Öğretmenler ve öğretmen adayları “zeka oyunları” öğreniyor
- “Yumurta tüketmek göz sağlığına iyi geliyor”
- NEÜ Gezici Ağız ve Diş Kliniği Hizmete SOBE’de Devam Etti
- 2. Lojistik Eğitimi Standartları Çalıştayı Başladı
- Aybüke öğretmenin kemanı sessiz kalmayacak
- Başbakan Yardımcısı Bozdağ NEÜ’de temel atma törenlerine katılacak