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10 MART 2018, CUMARTESİ
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necmettin erbakan HABERLERİ
Necmettin Erbakan, Konya’da anıldı
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ölümünün 7. yıldönümü
Necmettin Erbakan, doğumunun 90. yılında anılıyor
‘Sorunların çözümü için geçmişe bakılmalı’
Rektör Şeker: “Merhum Necmettin Erbakan’ı Rahmet Ve Minnetle Anıyoruz”
Davutoğlu Erbakan’ı vefatının 5. yılında andı
Necmettin Erbakan’ın bilinmeyenlerini anlattı
Erbakan’ın vefatının 5. yılı
Meram Tıp Fakültesi’nin Kalitesi Bir Kez Daha Tescillendi
Türk Bilim Adamına Uluslararası Liderlik Ödülü
Zayıflamak için içtiği çay yüzünden karaciğer nakli oldu
Rektör Şeker Tataristan’a çıkarma yaptı
Eşinin su içmemesine dayanamadı, böbreğini verdi
Erbakan’ın vefatının 4. yıl dönümü
Dünyanın sorunu kadına şiddet