MÜSİAD HABERLERİ
- MÜSİAD, Afrin Harekâtına Destek İçin Kilis’te
- Eğitmen-Yazar Ahmet Tokeri MÜSİAD üyelerine başarılı lideri anlattı
- “Katar’la olan ticaretimizin daha da gelişeceğine inanıyoruz.”
- MÜSİAD Konya Şubesi Tanzanya Büyükelçisini ağırladı
- Başkan Okka’dan ABD ile yaşanan vize krizi açıklaması
- Lojistik Merkez Konya’nın Potansiyelini Ortaya Çıkaracak
- “Konya iş alemine yeni açılımlar sağlamayı planlamaktayız”
- MÜSİAD Konya Şubesi’nde konferanslar sürüyor
- MÜSİAD Seydişehir şubesinin açılışı yapıldı
- MÜSİAD Konya Şubesi’nde Borçların Yeniden Yapılandırılması Konferansı
- Şimşek, “Ekonomide gelecekle ilgili umutlu beklentilerimizi koruyoruz”
- MÜSİAD Konya’dan Fırat Kalkanı açıklaması