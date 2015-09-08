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10 MART 2018, CUMARTESİ
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MTV HABERLERİ
MTV’de kredi kartı hamlesi
MTV’de ölçütler arasına ‘motor gücü’ de ekleniyor
Yapılandırma ve MTV taksit ödemelerinde son gün
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde büyük mağduriyet!
Sürücüler dikkat! O ödemelerde son 15 gün
MTV, PTT’den de ödenebilecek
MTV’de birinci taksit ödeme dönemi başladı
Araba alacaklar dikkat! Son 4 gün…
MTV fiyatları belli oldu! Kim ne kadar MTV ödeceyek?
Araç sahipleri dikkat! 2018’de ödenecek MTV oranları belli oldu
MTV düzenlemesi bu hafta Genel Kurul’un gündeminde
ÖTV, MTV arttı… Gözler o sektöre çevrildi
MTV’den gelecek gelir belli oldu
Otomobil alanlar 1 Ocak 2018’den itibaren iki kat MTV ödeyecek
1-3 yaş arası araçların MTV’si ne kadar oldu ?
MTV zam oranı yüzde 25’e çekildi
Hükümetten flaş MTV zammı açıklaması!
Hükümet’ten önemli MTV açıklaması
MTV’de zam geri çekiliyor! İşte yeni oran
Başbakan Yıldırım’dan flaş MTV açıklaması
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