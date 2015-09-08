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12 MART 2018, PAZARTESİ
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motorine zam HABERLERİ
Benzin ve motorine zam yapıldı
Bayram öncesi Benzin ve motorine zam geldi!
Motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve Motorine Zam Geldi
Motorinin litre fiyatı 6 kuruş arttı
Motorine Zam Yapıldı
Motorine zam geldi!
Benzin ve motorine büyük zam
Motorinde 4 kuruşluk fiyat artışı
Benzin ve motorine zam