YAZARLAR
İLETİŞİM
E-GAZETE
10 MART 2018, CUMARTESİ
facebook
twitter
google
GÜNCEL
KONYA
KARAMAN
EKONOMİ
POLİTİKA
DÜNYA
SPOR
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
EĞİTİM
TRENDİO
MAGAZİN
YAŞAM
GALERİ
VİDEO
MEVKA HABERLERİ
Konya il yatırım komitesi MEVKA öncülüğünde kurulud
Beyşehir Belediyesi’nden iki dilde turizm rehberi
Milli savunma için adım adım
MEVKA’dan mobilya sektörüne destek
Konya’da silah sanayisinin geleceği konuşuldu
MEVKA ocak ayı yönetim kurulu toplantısını yaptı
TÜMSİAD üyelerine MEVKA anlatıldı
Ereğli’nin kabuğunu kıracak projeler üretilecek
MEVKA 14. Kalkınma Kurulu Toplantısı Akşehir’de Yapıldı
MEVKA’dan proje başvurularında son gün uyarısı
MEVKA ITB Berlin Fuarı’nda yerini aldı