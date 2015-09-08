Mescid-i Aksa HABERLERİ
- Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
- Yahudi yerleşimciler zorla Mescid-i Aksa’ya girdi
- Yahudi yerleşimciler polis eşliğinde Aksa’nın avlusuna girdi
- Dünya Müslüman Alimler Birliğinden ‘Aksa’ya destek kampanyası’
- Yahudi yerleşimciler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya girdi
- Yahudi yerleşimciler polis koruması altında Mescid-i Aksa’ya girdi
- İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarına tepkiler
- İsrail askerleri postallarıyla Mescid-i Aksa’nın mimberine çıktı