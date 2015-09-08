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10 MART 2018, CUMARTESİ
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meram HABERLERİ
Konya’da 21 iş yeri satışa sunuldu
Konya’da iki haftadır haber alınmayan şahıs ölü bulundu
Meram’dan tasarruflu üretim
Meram’da yol genişletme çalışmaları sürüyor
Meram’da çiftçi buluşması! Rapor Erdoğan’a sunulacak
Meram’da halk toplantıları sürüyor
Başkan Toru’dan pazarcı esnafını ziyaret etti
Yerli ve milli ittifaka Meram’dan destek
Konya’da polisi harekete geçiren bezin içinden ölü kedi çıktı
Konya’da kapkaç zanlısı yakalandı
Konya’da 3 suçtan aranan şahıs kapkaç yaparken yakalandı
Meram’ın 16 mahallesinde imar planı revizyon çalışmalarında sona gelindi
Şehit Ömer Halisdemir Caddesi Selçuklu’yu Meram’la buluşturacak
Meram, Kudüs Davasına sahip çıktı
Öğrencilere eğlenceli Matematik dersi
Meram’da Mevlid-i Nebi gecesi
Uluırmak’ta anlaşmalar tamamlandı
Eşini bıçakla yüzünden yaralayan zanlı serbest!
Meram Uluırmak’ta ihale hazırlıkları sürüyor
Meram’a yeni bir arter daha!
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