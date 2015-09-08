Meral Akşener HABERLERİ
- Meral Akşener flaş ittifak açıklaması: CHP ile ittifak yok, kendi adayımızı çıkaracağız
- Akşener’den çok konuşulacak iddia: Güçlü bir başbakan yardımcılığı teklifi aldım
- Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e İstanbul teklifi
- Meral Akşener, yüzde 61 evet çıkarsa siyaseti bırakıyor
- Meral Akşener’e yönelik ‘kaset’ iddiası davasında karar açıklandı
- Meral Akşener’in ekibi FETÖ’cü çıktı
- Disiplin Kurulu’na sevk edildiğine dair yazı Akşener’e gönderildi
- Meral Akşener’den ilk açıklama geldi