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10 MART 2018, CUMARTESİ
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memur alımı HABERLERİ
KPSS şartı yok! Binlerce lise mezunu memur alınacak
Kamu ihale uzman yardımcıları alınacak
Kamuya KPSS ile 2 bin 38 personel alınacak
Mülakatsız personel alımı başladı! İşte şartlar…
100 bin memur alınacak
Kamu kurumları ve bakanlıklar 70 bin personel aranıyor
Memur olmak isteyenlere müjde! İşte şartlar
Kamuya 90 bin personel alınacak
300’ün üzerinde memur alınacak
Şubat ayında yüzlerce memur alınacak
Toplu 2016 Sözleşmeli Memur Alım İlanları
DSİ, 175 memur alımı yapacak
Memur olmak isteyenlere müjde.
Kamuya 40 bin memur alınacak