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10 MART 2018, CUMARTESİ
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memur HABERLERİ
Memur ve memur emeklilerine son dakika müjdesi!
Düğmeye basıldı! Bunu yapan memur olamayacak
Memura 352 TL aile yardımı
Binlerce memuru ilgilendiren değişiklik!
Memur ve emeklinin gözü 2 bin 62 lira ikramiyede
Milyonlarca memuru ilgilendiren önemli değişiklik
Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belirlendi
Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Milyonları ilgilendiriyor! Beklenen zam geldi
Memurlara özel indirim kartı geliyor!
110 bin memur aranıyor
Memura enflasyon farkı
Memura güzel haber! İlave zam farkı göründü
Milyonlarca memura müjde!
Memur ve emekliye ek zam müjdesi
Memurlara ev müjdesi
5 bin memur alınacak
Bakan açıkladı! O yasak kaldırıldı
Emekli memura geri dönüş yolu açılıyor
Memur anneler yarım gün çalışarak tam gün maaşı alabilecek
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