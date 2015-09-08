Mehmet Özdilek HABERLERİ
- Mehmet Özdilek: “Takımımdan son derece memnunum”
- Mehmet Özdilek: “Bu maçı unutup Başakşehir maçına konsantre olacağız”
- Mehmet Özdilek: “Üzgünüz ama kafamızı kaldıracağız”
- Özdilek, devre arasında 3 oyuncu transferi daha istedi
- Özdilek: İyi bir gölcüye ihtiyacımız var
- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek:”Kolay olmayacak”
- Mehmet Özdilek, “Biz de müthiş bir özlem ve müthiş bir beklenti var”
- Mehmet Özdilek: “Galibiyetle başladığımız için son derece mutluyum”