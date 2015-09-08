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9 MART 2018, CUMA
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Mehir Vakfı HABERLERİ
Evlenecek 100 Filistinli çiftin ev eşyası ve takıları Konya’dan
Mehir Vakfı toplu düğün yapacak
Konya’dan Haleplilere yardım
Konya’dan Gazze’ye yardım
Mehir Vakfı’ndan Bayırbucak Türkmenleri’ne yardım
Konya’dan Bayırbucak Türkmenlerine yardım
Konya’dan Bayırbucak Türkmenlerine yardım
Mehir Vakfı 281 çifti evlendirdi
Mehir Vakfı ile 25 çift dünya evine giriyor
Karadağ’da 25 çiftin düğün heyecanı