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9 MART 2018, CUMA
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Meclis HABERLERİ
Ev alacaklara güzel haber: Büyük destek geliyor
Meclis’te Afrin kavgası: 3 vekil yaralandı
İntibakta son söz Meclis’in
Meclis Torba’nın ağzını açıyor
Meclis’te bu hafta gündem ‘İttifak’
Meclis’i yoğun hafta bekliyor!
3 KHK daha Meclis’te kabul edildi
Mecliste vekiller birbirine girdi
CHP’nin belgelerin araştırılması önergesi reddedildi
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kabul edildi
İş dünyasında yeni düzenleme
Meclis’te ceza dönemi başladı: Artık vekiller…
Liderler Meclis’te bir araya geldi
Meclis’te yeni dönem formülü! Vekili Aylık 40 bin TL…
Yer altı Meclis’i inşa edilecek
Meclis’te frakın sonu
İç tüzük değişiklik teklifi Meclis’e sunuldu
Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis’ten geçti
Milyonları ilgilendiren teklif yasalaşacak
Meclis’i bombalayan pilotun ifadesi ortaya çıktı
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