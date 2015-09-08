meb HABERLERİ
- MEB açıkladı: Öğretmen maaşlarına yeni ayarlama
- Ehliyet sınavı görevlilerinin ücretlerine yeni düzenleme
- MEB, 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihlerini açıkladı
- Boş kalan kontenjanlara ek öğretmen ataması
- MEB sınavlarda dijital devrime hazırlanıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yüzde 45’in kafası karışık
- 4 bin 900 öğretmenin özür grubu ataması yapıldı
- Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’dan ‘öğretmen ataması’ açıklaması
- MEB’den izinsiz eğitim faaliyetlerine 3 milyon 642 bin lira ceza
- Devamsızlıktan kalan’ son sınıf öğrencilerine müjde