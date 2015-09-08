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12 MART 2018, PAZARTESİ
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Mavi Bisiklet HABERLERİ
‘Mavi Bisiklet’ filminin Akşehir galası yapıldı
Mavi Bisiklet’in Akşehirli genç oyuncusunun yıldızı parlıyor
“Mavi Bisiklet” iki büyük festivalde yarışacak
Mavi Bisiklet filminden Başkan Akkaya’ya ziyaret
Mavi Bisiklet’in başrol oyuncusuna mavi bisiklet
Mavi Bisiklet filminin çekimleri başlıyor