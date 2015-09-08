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10 MART 2018, CUMARTESİ
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manisa trafik kazası HABERLERİ
Emniyet kemerini arkadan taktı, araçtan fırlayarak hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza: 5 ölü
Manisa’da trafik kazası: 15 ölü
Kamyona arkadan çarptı: 1’i bebek 3 ölü
Akhisar’da trafik kazası: 1 ölü
Manisa’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Çocuğa arabanın çarpma anı, güvenlik kamerasında