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10 MART 2018, CUMARTESİ
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lpg HABERLERİ
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
LPG dönüşümü yapan Makina Mühendisleri sektörün sorunlarını tartıştı
Maliye LPG’deki ÖTV vurgununa son verdi
LPG’de ÖTV oranları eşitlendi
Sızdırmazlık raporunda kontrolsüzlük endişesi
LPG’li araç sahiplerine müjde
Konya’da LPG’li araç yakıt alırken alev aldı
LPG’ye 16 kuruş zam geliyor
EPDK’dan LPG operasyonu
Motorine indirim LPG’ye zam geliyor
LPG’ye 3 kuruş zam geldi
LPG’ye zam geldi
LPG satışlarına Konya damgası
Türkiye’de LPG’li otomobil sayısı belli oldu
LPG’li Otomobil Alev Alev Yandı
Benzine indirim gelecek mi?
Otogaza yüzde 5,5 oranında indirim
LPG’ye zam
Hatay’da LPG’li otomobil yandı