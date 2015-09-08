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12 MART 2018, PAZARTESİ
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lale HABERLERİ
Konya’nın laleleri görücüye çıktı
Konya’da “Lale Mevsimi” Bir Başkadır
Konya’da 156 bin lale ile Türk bayrağı oluşturuldu
Konya’da Türkiye’nin en büyük lale halısı!
Konya’nın laleleri kadın şefkatiyle büyüyor
Beyşehir’in kartpostallık laleleri görenleri büyülüyor
Konya’da 80 çeşit lale görenleri hayran bırakıyor
Türkiye’nin laleleri Konya’da yetişiyor
Türkiye’de lalenin yüzde 97’si Konya’da üretildi